Предложение со словом накрохмалил

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Предложение со словом накрохмалил
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маша накрахмалила свой воротничок и пошла в школу. Желаю удачи!
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