Одно число на 4 меньше другого а их сумма равна двадцати двум составьте уравнение ??о условию задачи обозначают буквы большое число

Математика

Одно число на 4 меньше другого а их сумма равна двадцати двум составьте уравнение ??о условию задачи обозначают буквы большое число

Автор: Гость