Одно число на 4 меньше другого а их сумма равна двадцати двум составьте уравнение ??о условию задачи обозначают буквы большое число
Математика
Одно число на 4 меньше другого а их сумма равна двадцати двум составьте уравнение ??о условию задачи обозначают буквы большое число
Ответ(ы):
Гость:
Одно число (х),тода второе (х-4) х+(х-4)=22 2х=26 х=13 ТОгда первое число (13),а другое (13-4=9) Ответ:13 и 9
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