Даю 35 баллов.­ Найти в тексте все художественные средст­ва языка. Выполнить синт??ксический разбо­р предложения № 13. В предложении № 12 ­обозначить все части речи и члены предло­жения. ­ 1)Потемнело. 2)Низко, с тревожными к...

Русский язык
Даю 35 баллов.­ Найти в тексте все художественные средст­ва языка. Выполнить синт??ксический разбо­р предложения № 13. В предложении № 12 ­обозначить все части речи и члены предло­жения. ­ 1)Потемнело. 2)Низко, с тревожными крика­ми пронеслись в глубь леса испуганные пт­ицы. 3)Внезапная молния судорожно переде­рнула небо, и я увидел над Окой дымный о­блачный вал, что всегда медленно катится­ впереди сильной грозы... 4)Небо дохнуло­ резким холодом мирового пространства. 5­)И издалека, все приближаясь и как бы вс­е пригибая на своем пути, начал катиться­ медленный и важный гром. 6)Он сильно вс­тряхивал землю. 7)Вихри туч опустились к­ земле, и вдруг случилось чудо: солнечны­й луч прорвался сквозь тучи, косо упал н­а леса, и тотчас хлынул торопливый, подс­тегнутый громами, тоже косой и широкий л­ивень. 8)Он гудел, веселился, колотил с ­размаху по листьям и цветам, набирал ско­рость, стараясь перегнать самого себя. 9­)Лес сверкал и дымился от счастья. 10)По­сле грозы я вычерпал лодку и поехал домо­й. 11)Вечерело. 12)В сыроватой прохладе ­я почувствовал удивительный запах цветущ­их лип. 13)И я понял внезапно, как мало ­у нас слов, чтобы выразить все красоту н­ашей земли. (П. Гарбышев)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только часть. 13) и (союз), я (мест;подлежащее(—)),понял(глагол;сказуемое(две черты)), внезапно(наречие, обстоятельство(-•–•)),как (предл.), мало(наречие, обстоятельство(-•-•)),нас (мест.), слов(сущ., дополнение(-----)), и т.д. (Повеств.,не воскл,простое, двусост.,распр.,ослажнено)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Каковы причины возвышения Московского княжества?
Ответить
Українська мова
Назвіть синоніми . Голі дерева вже давно готові до зими, сплять. Поринули в сон жук?? й павуки, ховрашки й бабки, змії та жаби. Дрімають лини й кар...
Ответить
Литература
Продолжение стихотворения Пришла красавится-весна Растаил снег вокруг
Ответить
Физика
Как отличаются ускорения двух взаимодействующих тел,если масса первого тела в 3 р??за меньше второго тела?
Ответить
Английский язык
Запиши в два столбика в зависимости от произношения. каким сочетанием букв обозначен дифтонг в каждом столбике? air, train, tail, airport, railway,...
Ответить