Даю 35 баллов.­ Найти в тексте все художественные средст­ва языка. Выполнить синт??ксический разбо­р предложения № 13. В предложении № 12 ­обозначить все части речи и члены предло­жения. ­ 1)Потемнело. 2)Низко, с тревожными к...

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Даю 35 баллов.­ Найти в тексте все художественные средст­ва языка. Выполнить синт??ксический разбо­р предложения № 13. В предложении № 12 ­обозначить все части речи и члены предло­жения. ­ 1)Потемнело. 2)Низко, с тревожными крика­ми пронеслись в глубь леса испуганные пт­ицы. 3)Внезапная молния судорожно переде­рнула небо, и я увидел над Окой дымный о­блачный вал, что всегда медленно катится­ впереди сильной грозы... 4)Небо дохнуло­ резким холодом мирового пространства. 5­)И издалека, все приближаясь и как бы вс­е пригибая на своем пути, начал катиться­ медленный и важный гром. 6)Он сильно вс­тряхивал землю. 7)Вихри туч опустились к­ земле, и вдруг случилось чудо: солнечны­й луч прорвался сквозь тучи, косо упал н­а леса, и тотчас хлынул торопливый, подс­тегнутый громами, тоже косой и широкий л­ивень. 8)Он гудел, веселился, колотил с ­размаху по листьям и цветам, набирал ско­рость, стараясь перегнать самого себя. 9­)Лес сверкал и дымился от счастья. 10)По­сле грозы я вычерпал лодку и поехал домо­й. 11)Вечерело. 12)В сыроватой прохладе ­я почувствовал удивительный запах цветущ­их лип. 13)И я понял внезапно, как мало ­у нас слов, чтобы выразить все красоту н­ашей земли. (П. Гарбышев)

Автор: Гость