Даю 35 баллов. Найти в тексте все художественные средства языка. Выполнить синт??ксический разбор предложения № 13. В предложении № 12 обозначить все части речи и члены предложения. 1)Потемнело. 2)Низко, с тревожными к...
Русский язык
Даю 35 баллов. Найти в тексте все художественные средства языка. Выполнить синт??ксический разбор предложения № 13. В предложении № 12 обозначить все части речи и члены предложения. 1)Потемнело. 2)Низко, с тревожными криками пронеслись в глубь леса испуганные птицы. 3)Внезапная молния судорожно передернула небо, и я увидел над Окой дымный облачный вал, что всегда медленно катится впереди сильной грозы... 4)Небо дохнуло резким холодом мирового пространства. 5)И издалека, все приближаясь и как бы все пригибая на своем пути, начал катиться медленный и важный гром. 6)Он сильно встряхивал землю. 7)Вихри туч опустились к земле, и вдруг случилось чудо: солнечный луч прорвался сквозь тучи, косо упал на леса, и тотчас хлынул торопливый, подстегнутый громами, тоже косой и широкий ливень. 8)Он гудел, веселился, колотил с размаху по листьям и цветам, набирал скорость, стараясь перегнать самого себя. 9)Лес сверкал и дымился от счастья. 10)После грозы я вычерпал лодку и поехал домой. 11)Вечерело. 12)В сыроватой прохладе я почувствовал удивительный запах цветущих лип. 13)И я понял внезапно, как мало у нас слов, чтобы выразить все красоту нашей земли. (П. Гарбышев)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только часть. 13) и (союз), я (мест;подлежащее(—)),понял(глагол;сказуемое(две черты)), внезапно(наречие, обстоятельство(-•–•)),как (предл.), мало(наречие, обстоятельство(-•-•)),нас (мест.), слов(сущ., дополнение(-----)), и т.д. (Повеств.,не воскл,простое, двусост.,распр.,ослажнено)
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