Даю 40 баллов ПОМОГИТЕ С СИНТАКСИЧЕСКИМ РАЗБОРОМ : Он расцветал наперекор всему, словно его не касалось то, что происходило в степи: жаркое дыхание суховея, безвременное увядание трав, неутоленная, смертная жажда пересохшей земли.
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Даю 40 баллов ПОМОГИТЕ С СИНТАКСИЧЕСКИМ РАЗБОРОМ : Он расцветал наперекор всему, словно его не касалось то, что происходило в степи: жаркое дыхание суховея, безвременное увядание трав, неутоленная, смертная жажда пересохшей земли.
Ответ(ы):
Гость:
Он- подлежащее, выражено местоимением расцветал-сказуемое,выражено глаголом наперекор-обстоятельство,выражено наречием не касалось- сказуемое,выражено глаголом с частицой происходило-сказуемое,выражено глаголом в степи-дополнение,выражено существительным с предлогом жаркое-определение,выражено прилагательным дыхание-дополнение,выражено существительным его-дополнение,выражено местоимением то,что-союз
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