Даю 40 баллов ПОМОГИТЕ С СИНТАКСИЧЕСКИМ РАЗБОРОМ : Он расцветал наперекор всему, словно его не касалось то, что происходило в степи: жаркое дыхание суховея, безвременное увядание трав, неутоленная, смертная жажда пересохшей земли.

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Даю 40 баллов ПОМОГИТЕ С СИНТАКСИЧЕСКИМ РАЗБОРОМ : Он расцветал наперекор всему, словно его не касалось то, что происходило в степи: жаркое дыхание суховея, безвременное увядание трав, неутоленная, смертная жажда пересохшей земли.

Автор: Гость