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We ______at home last Monday. А) is Б) do В) was Г) were
Английский язык
We ______at home last Monday. А) is Б) do В) was Г) were
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Гость:
-----------Г)------------
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