Решите пожалуста номер 1 , 2 , 3 очень прошу вас вас чтобы вы решили срочно прошу вас ??не очень нужно быстро решите пожалуйста прошу ,

Математика
Решите пожалуста номер 1 , 2 , 3 очень прошу вас вас чтобы вы решили срочно прошу вас ??не очень нужно быстро решите пожалуйста прошу ,
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