Решите пожалуста номер 1 , 2 , 3 очень прошу вас вас чтобы вы решили срочно прошу вас ??не очень нужно быстро решите пожалуйста прошу ,

Математика

Решите пожалуста номер 1 , 2 , 3 очень прошу вас вас чтобы вы решили срочно прошу вас ??не очень нужно быстро решите пожалуйста прошу ,

Автор: Гость