Вычислите наиболее удобным способом : 1) -4×23×(-0,5)
Математика
Вычислите наиболее удобным способом : 1) -4×23×(-0,5)
Ответ(ы):
Гость:
1)-4х(-0,5)=2 2)23х2=46
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