Как правильно решить пример по действиям 24708*4-24708/4= без скобок
Математика
Как правильно решить пример по действиям 24708*4-24708/4= без скобок
Ответ(ы):
Гость:
24708*4=98832 24708:4=6177 98832-6177=92655
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