В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 12, основание равно 18. Найдите длину средней линии, параллельной основанию.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 12, основание равно 18. Найдите длину средней линии, параллельной основанию.
Ответ(ы):
Гость:
Как известно, средняя линия равна 0,5*основания 0,5*18=9 Ответ 9
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