Приведите два примера географических объектов,для изоброжения которых на физиче??кой карте мира используются одиночные условные знаки
География
Приведите два примера географических объектов,для изоброжения которых на физиче??кой карте мира используются одиночные условные знаки
Ответ(ы):
Гость:
Изолинии (от греческого isos – равный) – линии на географических картах, проходящие через точки с одинаковыми значениями какого-либо географического явления, например, атмосферного давления – изобары, температуры воздуха – изотермы, высоты земной поверхности – изогипсы ( горизонтали).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катя прочитала 210 страниц за 5 дней,а Ира прочитала такое же количество страниц за 6 дней.На сколько меньше страниц в день читала Ира,чем Катя
Другие предметы
Русский язык