Приведите два примера географических объектов,для изоброжения которых на физиче??кой карте мира используются одиночные условные знаки

География
Приведите два примера географических объектов,для изоброжения которых на физиче??кой карте мира используются одиночные условные знаки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изолинии (от греческого isos – равный) – линии на  географических картах, проходящие через точки с одинаковыми значениями какого-либо  географического явления, например, атмосферного давления –  изобары, температуры воздуха –  изотермы, высоты земной поверхности –  изогипсы ( горизонтали).
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