Морфологический разбор местоимения ЕЁ. предложение-К её плечу меня клонит

Гость: Гость:

ЕЁ-м.-с, т.к указывает на лицо, но не называет его. 2,Н.Ф.-(кто) она. П.п-личное, 3 лицо, ж.р., ед. ч. Н.п.-Вр.п. называли (кто?) мы -подлежащее.