Митя взвешивает своего беспокойного кота. Весы показывают больше 4 кг, но меньше 4кг 200 г. Какой может быть масса кота ? Приведи пример одного значение величины. Помогите пожалуста!!!!!

Математика
Митя взвешивает своего беспокойного кота. Весы показывают больше 4 кг, но меньше 4кг 200 г. Какой может быть масса кота ? Приведи пример одного значение величины. Помогите пожалуста!!!!!
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Гость:
Например: 4кг. 100г
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