Митя взвешивает своего беспокойного кота. Весы показывают больше 4 кг, но меньше 4кг 200 г. Какой может быть масса кота ? Приведи пример одного значение величины. Помогите пожалуста!!!!!

Математика

Митя взвешивает своего беспокойного кота. Весы показывают больше 4 кг, но меньше 4кг 200 г. Какой может быть масса кота ? Приведи пример одного значение величины. Помогите пожалуста!!!!!

Автор: Гость