Помогите, пожалуйста! Химия, 8 класс. 2 задача.

Гость: Гость:

Дано: m(р-ра HCl)=365г. ω%=20%=0.2г. Vm=22,4л./моль Mg ------------------------- V(H₂)-? 1. Находим массу кислота содержащуюся в 365г. 20%раствора: m(HCl)=ω×m(р-ра HCl)÷100=365г.×0,2г.=73г. 2. Определяем молярную массу соляной кислоты: M(HCl)=1+35.5=36.5г./моль 3. Определяем количество вещества n в 5г. соляной кислоты по формуле: n=m÷M n=5г.÷36,5г./моль=0,13моль 4. Запишем уравнение реакции взаимодействия магния с соляной кислотой: Mg+2HCl=MgCl₂ + H₂ 5.Анализируем уравнения реакции: при взаимодействии 2моль соляной кислоты выделяется 1 моль водорода, значит если по условию задачи будет взаимодействовать 2 моль соляной кислоты то выделится в два раза меньше водорода. n(H₂) = 2ммоль ÷ 2= 1 моль 6. Находим объем водорода количеством вещества 1 моль по формуле: V=n х Vm V(H₂)=n(H₂)x Vm=1 моль х 22,4л./моль=22,4 л. 7. Ответ: при взаимодействии 365 г. 20% раствора соляной кислоты с магнием выделится водород объемом 22, 4 л.