13,2 разделить на 24 в столбик пожалуйста

Русский язык
13,2 разделить на 24 в столбик пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
13,2 разделить на 24 будет равно 0,55
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