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13,2 разделить на 24 в столбик пожалуйста
Русский язык
13,2 разделить на 24 в столбик пожалуйста
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Ответ(ы):
Гость:
13,2 разделить на 24 будет равно 0,55
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