Разберите по членам предложения. Великие моря лежат глубоко под землёй . Над мор??ми трепещут белые паруса.

Русский язык
Разберите по членам предложения. Великие моря лежат глубоко под землёй . Над мор??ми трепещут белые паруса.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моря (что делают?) лежат . Моря (какие?) великие. Лежат ( где?) под землей. Под землей (как?) глубоко. Паруса (что делают?) трепещут. Паруса (какие?) белые. Трепещут (над чем?) над морями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На рис.175 a||b, угол 1+угол2+угол4 = 203 градуса. Найдите угол 1,2,3,4.
Ответить
География
Приведите два примера географических объектов,для изоброжения которых на физиче??кой карте мира используются одиночные условные знаки
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор местоимения ЕЁ. предложение-К её плечу меня клонит
Ответить
Математика
Катя прочитала 210 страниц за 5 дней,а Ира прочитала такое же количество страниц за 6 дней.На сколько меньше страниц в день читала Ира,чем Катя
Ответить
Другие предметы
Расшифровать марку металла БрОЗЦ6С5Н1
Ответить