Разберите по членам предложения. Великие моря лежат глубоко под землёй . Над мор??ми трепещут белые паруса.
Русский язык
Разберите по членам предложения. Великие моря лежат глубоко под землёй . Над мор??ми трепещут белые паруса.
Ответ(ы):
Гость:
Моря (что делают?) лежат . Моря (какие?) великие. Лежат ( где?) под землей. Под землей (как?) глубоко. Паруса (что делают?) трепещут. Паруса (какие?) белые. Трепещут (над чем?) над морями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Приведите два примера географических объектов,для изоброжения которых на физиче??кой карте мира используются одиночные условные знаки
Математика
Катя прочитала 210 страниц за 5 дней,а Ира прочитала такое же количество страниц за 6 дней.На сколько меньше страниц в день читала Ира,чем Катя
Другие предметы