На рис.175 a||b, угол 1+угол2+угол4 = 203 градуса. Найдите угол 1,2,3,4.

Геометрия
На рис.175 a||b, угол 1+угол2+угол4 = 203 градуса. Найдите угол 1,2,3,4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол1+угол4=180, угол2=203-180=23, угол4=углу2 как накрест лежащие, следовательно угол4 = 157. угол3=180-157=23
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