Разложите на множители. 1) 5y - 10xy 2)49a^2 + 9b^2 + 42ab

Алгебра
Разложите на множители. 1) 5y - 10xy 2)49a^2 + 9b^2 + 42ab
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Гость:
5у-10ху=5у (1-2х)...
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