Охарактеризуйте экологическую ситуацию в России.

География
Охарактеризуйте экологическую ситуацию в России.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Экология в России не лучше, чем в других странах. Наша воздушная среда загрязнена из-за выброса в неё большого количества дыма от большого количества предприятий. Так же наша экология страдает от большого количества выхлопных газов автомобилей и других видов транспорта. Особенно это проявляется на территории Урала, где очень большой выброс в атмосферу вредных газов. Есть ещё одна главная причина ухудшения экологии-это вырубание лесов. Из-за сокращения наших лесных запасов воздух фильтруется всё хуже и хуже. Ну и наконец последняя и самая актуальная причина-это массовое курение. С каждым годом курильщиков становится всё больше. В основном это подростки, начинающие курить с 12-14 лет.
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