ДАЮ 50 Б. 7 КЛАСС ФИЗИКА 4 ЗАДАЧА

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Скорость тела v=gt. При v=10 м/с время падения t=v/g=10/10=1 c. Высота, на которой находится тело, изменяется по закону h=H-gt²/2. При t=1 c h=10-10/2=5 м. Потенциальная энергия тела прямо пропорциональна высоте, на которой находится тело: E=mgh. Поэтому при уменьшении высоты в 2 раза и потенциальная энергия уменьшится в 2 раза.