ДАЮ 50 БАЛЛОВ Пользуясь графиком зависимости скорости движения тела от времени, определите его среднюю скорость за 8 с движения.

Физика

ДАЮ 50 БАЛЛОВ Пользуясь графиком зависимости скорости движения тела от времени, определите его среднюю скорость за 8 с движения.

Автор: Гость