ДАЮ 50 БАЛЛОВ Пользуясь графиком зависимости скорости движения тела от времени, определите его среднюю скорость за 8 с движения.
Физика
ДАЮ 50 БАЛЛОВ Пользуясь графиком зависимости скорости движения тела от времени, определите его среднюю скорость за 8 с движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 35 потому что 30×3+50×2+30×3=280 и тогда 280:8=35
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