Убегать от зверя,вбегать в дом,одеть сестренку,надеть тапочки и т.д.как произвести разбор словосочетаний

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В основу настоящего издания положены материалы «Справочника по правописанию и литературной правке» Д. Э. Розенталя, выдержавшего 5 изданий. В настоящем справочнике не только переработаны и обновлены разделы «Орфография» и «Пунктуация», но и включен совершенно новый раздел «Русское литературное произношение». Раздел «Литературное редактирование текста» также пополнился новыми главами: «Сложное синтаксическое целое», «Фигуры», «Методика редактирования текста», а глава «Выбор слова, устойчивого сочетания» была переработана полностью.Справочник предназначен для работников средств массовой информации, издательств, авторов, переводчиков, для тех, кто занимается референтской, рекламной, информационной, общественной деятельностью, требующей универсальных навыков оформления различных жанров сообщений и публичных выступлений перед аудиторией. Справочник представляет также интерес для широкого круга читателей, интересующихся вопросами культуры русской письменной и устной речи.Разделы «Орфография» и «Пунктуация», охватывающие всю систему орфографии и пунктуации, основываются на нормативных и действующих до настоящего времени «Правилах русской орфографии и пунктуации (1956)». Основное внимание уделено так называемым «трудным случаям», традиционно вызывающим вопросы у пишущих. Это, в первую очередь, употребление прописной и строчной буквы, которое во многом связано с социально-историческими изменениями, влияющими на выбор той или иной формы (в частности, написание названий, связанных с религией, которая приобретает все большее значение в жизни общества); это правописание сложных слов, наречий, слитное или раздельное написание частицы не, одно или два н, и др. В области пунктуации — постановка знаков препинания при обособленных, уточняющих, пояснительных и присоединительных членах предложения, вводных словах, между частями бессоюзного сложного предложения. Детально рассматриваются условия употребления и целесообразность вариативных знаков препинания.Раздел «Литературное редактирование текста» посвящен таким важным вопросам стилистики, как адекватный выбор слов и фразеологизмов, нормативное употребление грамматических форм, синонимия частей речи и синтаксических конструкций. Особое внимание уделяется формам и средствам выражения авторской позиции в тексте при помощи различных речевых и текстовых средств, а также методике работы с текстом, его построению, оформлению, редактированию.В новом разделе, посвященном основам русского литературного произношения, наряду с основными правилами, необходимыми для овладения культурой устной речи, даются также методические рекомендации для выступления перед аудиторией, по паузированию звучащего текста, интонации, логическому ударению. Предполагается, что навыки грамотного литературного произношения будут способствовать повышению культуры речи, уровень которой в последнее время вызывает озабоченность.В Справочник включен в качестве приложения список основных словарей, энциклопедий и справочников, которые могут быть рекомендованы читателю для более углубленного знакомства с интересующими его вопросами, для проверки трудных случаев употребления языковых единиц.Иллюстративный материал представлен примерами из русской классической и современной литературы, а также из произведений самого последнего времени, из газетно-журнальных публикаций 80-90-х годов, переводов с иностранных языков на русский.В наши дни, когда литературный язык испытывает сильное влияние просторечной (и даже жаргонной) лексики, нередко вторгающейся в язык под лозунгом раскрепощения и «демократизации», предлагаемый. Справочник поможет говорящему и пишущему правильно отобрать языковые средства, целесообразно построить высказывание и текст в целом, и наиболее точно и полно донести его содержание до слушателя и читателя.Авторы благодарят научных сотрудников Института русского языка Российской академии наук, преподавателей кафедры русского языка Московского лингвистического университета, сотрудников Московской синодальной библиотеки Свято-Данилова монастыря, сделавших ряд ценных замечаний, которые были учтены при подготовке настоящего издания.