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62 жаттығу 67 бет 6 сынып
Қазақ тiлi
62 жаттығу 67 бет 6 сынып
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Гость:
Бұрын ата бабымыз үлкеен кіші деп сыйласыптұрған
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