Ответьте на 1 вопрос. Прочитайте книги,..... Заранее спасибо огромное

Гость: Гость:

Их смысл жизни - передать свой прожитый опыт, своё мировоззрение, какое-либо послание даже своим читателям или новому поколению. Предостеречь их от ошибок жизни или наоборот заставить уделить внимание к чему-либо прекрасному, духовному, внутреннему. Мало, кто осознаёт жизнь, такие люди - индивиды. И мы можем быть им очень благодарны за то, что они делятся с нами.