Ответьте на 1 вопрос. Прочитайте книги,..... Заранее спасибо огромное

Обществознание
Ответьте на 1 вопрос. Прочитайте книги,..... Заранее спасибо огромное
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Автор: Гость
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Гость:
Их смысл жизни - передать свой прожитый опыт, своё мировоззрение, какое-либо послание даже своим читателям или новому поколению. Предостеречь их от ошибок жизни или наоборот заставить уделить внимание к чему-либо прекрасному, духовному, внутреннему. Мало, кто осознаёт жизнь, такие люди - индивиды. И мы можем быть им очень благодарны за то, что они делятся с нами.
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