Помогите пожалуйста сделать #115,116
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Помогите пожалуйста сделать #115,116
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№115 Кипячённый, крашенный, ношенный, балованный, сжённый, оплаченный. Я выпил кипяченной воды. Я села на крашенную скамейку. Мой друг ходит в ношенной майке. Мама вырастила балованного ребёнка. На земле лежит сжённое дерево. Этот товар был уже оплаченный. №116 НН Н Стриженные головы Рваный рукав Отшлифованная деталь Писаная красками картина Дисциплинированная ученица Мороженая рыба Организованная экскурсия Некипячёное молоко Испуганный малыш Посаженый отец Замороженная рыба Вымощеные дороги Свежезамороженная рыба Нехоженые тропы Позолоченный браслет Купленный мяч Посаженный дуб Неслыханная радость Желанный подарок Хоженый-перехоженный
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