Все слова являются Взаимно своему слову заимствованными примеры

Русский язык
Все слова являются Взаимно своему слову заимствованными примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошачьи (кошка, кошечка, киса) - кот.
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