ПОМОГИТЕ!!! Нужны взаимствованные корни из любых языков! кроме: аква, авто, био, г??о, нео, интер, моно, фон.

Русский язык
ПОМОГИТЕ!!! Нужны взаимствованные корни из любых языков! кроме: аква, авто, био, г??о, нео, интер, моно, фон.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидро,атмо,микро,маркет,прайс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста номер 240
Ответить
Геометрия
В прямоугольной трапеции острый угол равен 45. Меньшая боковая сторона и меньшее о??нование равны по 10 см. Найдите большее основания
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите вопросительные предложения (о школе, товарищах, об учебных п??едметах), употребляя в них вопросительные местоимения.
Ответить
Другие предметы
Перевести числа 170 175 180 185 в шестнадцатеричную систему!Информатика
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 4.8у + 5.2 = 2.4у-9.2 - долго думал 100 раз решил но не правельнно!!!
Ответить