ПОМОГИТЕ!!! Нужны взаимствованные корни из любых языков! кроме: аква, авто, био, г??о, нео, интер, моно, фон.
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!! Нужны взаимствованные корни из любых языков! кроме: аква, авто, био, г??о, нео, интер, моно, фон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидро,атмо,микро,маркет,прайс
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