Помогите пожалуйста номер 240

Математика
Помогите пожалуйста номер 240
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300*15/100=45 руб скидка   300-45=255 руб 2)2200*15/100=330 руб скидка   2200-330=1870 руб
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