Помогите пожалуйста номер 240
Математика
Помогите пожалуйста номер 240
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300*15/100=45 руб скидка 300-45=255 руб 2)2200*15/100=330 руб скидка 2200-330=1870 руб
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