2*3+1*0=??? сколько будет

Математика
2*3+1*0=??? сколько будет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+0=6 как-то так, но надо написать еще 20 символов
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