Составь из слова виноград новое слово, которое обозначает и отвечает на вопрос ск??лько(4 буквы)

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Составь из слова виноград новое слово, которое обозначает и отвечает на вопрос ск??лько(4 буквы)
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Гость:
Это слово-один(отвечает на вопрос сколько)
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