Сколько раз одна двадцатая содержится в дробях 1/2;2/3;3/4;5/6

Математика
Сколько раз одна двадцатая содержится в дробях 1/2;2/3;3/4;5/6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для ответа на вопрос надо разделить эти дроби на 1/20, получим: 1/2 :1/20 = 1/2 * 20/1 = 20/2 = 10  (раз) 2/3 : 1/20 = 2/3 * 20/1 = 40/3 = 13 цел 1/3 (раз) 3/4 : 1/20 = 3/4 * 20/1 = 60/4 = 15 (раз) 5/6 :1/20 = 5/6 * 20/1 = 100/6 = 16 цел4/6 = 16 цел 2/3 (раз)
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