Зробити кросворд по математиці 5 клас на українській мові на тему многокутник та його периметр, рівні фігури

Математика
Зробити кросворд по математиці 5 клас на українській мові на тему многокутник та його периметр, рівні фігури
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Гость:
Можно по Русский а то не понятно
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