В какой стране древнего мира в качестве шариковой ручки использовали полую часть стебля папируса
История
В какой стране древнего мира в качестве шариковой ручки использовали полую часть стебля папируса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Египте использовали
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