В какой стране древнего мира в качестве шариковой ручки использовали полую часть стебля папируса

История
В какой стране древнего мира в качестве шариковой ручки использовали полую часть стебля папируса
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Гость:
В Египте использовали
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