Прочетай Сон,що,я,він,Дощ,джміль,яма,щука,юнак,їжак,дзьоб,щит,ліс,гудзь. Випиши спочатку слова з двома, потім-із 3,4,5 звуками. Назви слова, у яких звуків більше,ніж букв,а потім- слова,у яких звуків менше,ніж букв. Поясни ...

Українська мова

Прочетай Сон,що,я,він,Дощ,джміль,яма,щука,юнак,їжак,дзьоб,щит,ліс,гудзь. Випиши спочатку слова з двома, потім-із 3,4,5 звуками. Назви слова, у яких звуків більше,ніж букв,а потім- слова,у яких звуків менше,ніж букв. Поясни чому.

Автор: Гость