Прочетай Сон,що,я,він,Дощ,джміль,яма,щука,юнак,їжак,дзьоб,щит,ліс,гудзь. Випиши спочатку слова з двома, потім-із 3,4,5 звуками. Назви слова, у яких звуків більше,ніж букв,а потім- слова,у яких звуків менше,ніж букв. Поясни ...
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Прочетай Сон,що,я,він,Дощ,джміль,яма,щука,юнак,їжак,дзьоб,щит,ліс,гудзь. Випиши спочатку слова з двома, потім-із 3,4,5 звуками. Назви слова, у яких звуків більше,ніж букв,а потім- слова,у яких звуків менше,ніж букв. Поясни чому.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-я 3-сон,що,він,ліс 4-дощ,джміль,яма,дзьоб,щит,гудзь 5-щука,юнак,їжак,
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