Мотогонщик преодолел первый участок трассы 54 секунды второй 46 секунд третий на n секунды быстрее чем второй, сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трех участков? найдите значения полученного выражения,если n...
Математика
Мотогонщик преодолел первый участок трассы 54 секунды второй 46 секунд третий на n секунды быстрее чем второй, сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трех участков? найдите значения полученного выражения,если n=9,n=17,n=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если n=9 54+46+(46-9)=137 Если n=17 54+46+(46-17)=129 Если n=22 54+46+(46-22)=124
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