Разговор Бульбы с кошевым о войне

Гость: Гость:

Как-то раз Бульба спросила у кошева: - Бульбв , а ты помнишь когда началась первая мировая война? - Ну, помню! - Расскажишь? - А ты сам узнаешь когда книжку прочитаешь! - А не книжку не хочу, это так скучно! - А ты не когда так не чего и не узнаешь! - Расскажи?! - Ладно,если ты пообещаешь после этого книжки читать?! - Ладнооо! - И так. Первая Мировая вайна началась 28 июня 1914 году. - Спасибо!