Как вы понимаете слова (в народной речи есть своя свежесть энергия живописность)

Русский язык
Как вы понимаете слова (в народной речи есть своя свежесть энергия живописность)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В народной речи есть своя свежесть, энергия, живописность, я в народных песнях и дяжс СИРИИ своя ЖИЗНЬ и ПОЭЗИЯ и по не только не должно их лрешрнть. но еще н должно их собирать как живые факты истории ятыка, характер народа.
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