Как вы понимаете слова (в народной речи есть своя свежесть энергия живописность)

Гость: Гость:

В народной речи есть своя свежесть, энергия, живописность, я в народных песнях и дяжс СИРИИ своя ЖИЗНЬ и ПОЭЗИЯ и по не только не должно их лрешрнть. но еще н должно их собирать как живые факты истории ятыка, характер народа.