Считаете ли вы, что Пушкин унизил своего героя(Евгения из Медного Всадника), изобр??зив его бессильным и сумашедшим?
Литература
Считаете ли вы, что Пушкин унизил своего героя(Евгения из Медного Всадника), изобр??зив его бессильным и сумашедшим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее возвысил Петра. Каждый человек бессилен перед чем-то или кем-то , а у Евгения случилась горе - его любимая умерла (ее и ее бабку с домиком смыла река, вышедшая из берегов) , и в состоянии аффекта и шока от происходящего , Евгений начинает искать "виновника " стихийного бедствия , и взор его падает на памятник Петра , и тк Евгений знает , что город именно здесь заложил Петр , то его и винит . Я считаю , что в жизни бывают разные ситуации , кто-то "ломается" , а кто-то выдерживает испытание судьбы и идет дальше... Евгений "сломался" да , он мог бороться, но смысла не видел , поэтому сдался , это плохо , но винить его нельзя, точно так же , как и говорить , что Пушкин его унизил.
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