Выполни необходимые вычисления и сравни выражения 436+298 ... 209+395; 307+439 ... 439+307; 86+186 ... 91+199; 515+208 ... 498+307 В каких случаях можно сравнить выражения, не выполняя вычисления? Подчеркни эти выражения.
Математика
Выполни необходимые вычисления и сравни выражения 436+298 ... 209+395; 307+439 ... 439+307; 86+186 ... 91+199; 515+208 ... 498+307 В каких случаях можно сравнить выражения, не выполняя вычисления? Подчеркни эти выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
436+298>209+395;307+439=439+307;86+186<91+199;515+208<498+307.
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