Выполни необходимые вычисления и сравни выражения 436+298 ... 209+395; 307+439 ... 439+307; 86+186 ... 91+199; 515+208 ... 498+307 В каких случаях можно сравнить выражения, не выполняя вычисления? Подчеркни эти выражения.

Математика

Выполни необходимые вычисления и сравни выражения 436+298 ... 209+395; 307+439 ... 439+307; 86+186 ... 91+199; 515+208 ... 498+307 В каких случаях можно сравнить выражения, не выполняя вычисления? Подчеркни эти выражения.

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