Где начали использовать глину?
История
Где начали использовать глину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В строительстве и скреплении разных частей.
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