Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу из двух городов.Скорость первего велосипедиста -17км/ч,скорасть второго-на2км/ч больше Через какое время они встретятся,если расстояние между городами-144км?

Математика

Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу из двух городов.Скорость первего велосипедиста -17км/ч,скорасть второго-на2км/ч больше Через какое время они встретятся,если расстояние между городами-144км?

Автор: Гость