Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу из двух городов.Скорость первего велосипедиста -17км/ч,скорасть второго-на2км/ч больше Через какое время они встретятся,если расстояние между городами-144км?
Математика
Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу из двух городов.Скорость первего велосипедиста -17км/ч,скорасть второго-на2км/ч больше Через какое время они встретятся,если расстояние между городами-144км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17+2=19(км/ч)- скорость второго велосипедиста 2)144:(17+19)=4(ч)- через 4 часа они встретятся
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