Просклоняйте по одному существительному 1 2 и 3 склонения вместе с прилагательными которые выкинем подберете упражнение 140 5 класс

Русский язык

Просклоняйте по одному существительному 1 2 и 3 склонения вместе с прилагательными которые выкинем подберете упражнение 140 5 класс

Автор: Гость