Просклоняйте по одному существительному 1 2 и 3 склонения вместе с прилагательными которые выкинем подберете упражнение 140 5 класс
Русский язык
Просклоняйте по одному существительному 1 2 и 3 склонения вместе с прилагательными которые выкинем подберете упражнение 140 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1скл. Им.п. весенняя поляна Р.п. весенней поляны Д.п. весенней поляне В.п. весенняя поляна Т.п весенней поляной П.п. о весенней поляне 2скл. Им.п деревянный дом Р.п. деревянного дома Д.п деревянному дому В.п деревянный дом Т.п. деревянным домом П.п. о деревянном доме 3скл. Им.п. горячая печь Р.п. горячей печи Д.п. горячей печи В.п. горячую печь Т.п горячей печью П.п. о горячей печи
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