Маємо два пісочні годиники: на 7 хвилин і на 11 хвилин, яйцем вариться 15 хвилин. Як відміряти час за допомогою годинників?
Математика
Маємо два пісочні годиники: на 7 хвилин і на 11 хвилин, яйцем вариться 15 хвилин. Як відміряти час за допомогою годинників?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11*2-7=15 а далі думаю сам схему зрозумієш
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