Маємо два пісочні годиники: на 7 хвилин і на 11 хвилин, яйцем вариться 15 хвилин. Як відміряти час за допомогою годинників?

Математика

Маємо два пісочні годиники: на 7 хвилин і на 11 хвилин, яйцем вариться 15 хвилин. Як відміряти час за допомогою годинників?

Автор: Гость