Докажите, что если в четырехугольнике все углы прямые, то он прямоугольник.
Геометрия
Докажите, что если в четырехугольнике все углы прямые, то он прямоугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к . сумма углов четырех угольника равно 360 * , а прямой угол равен 90* , т.е. 90×4 =360 * => ч. т.д.
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