Какие корешки спинного мозга являются чувствительными, а какие - двигательными?
Биология
Какие корешки спинного мозга являются чувствительными, а какие - двигательными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задние корешки спинного мозга ---ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ, а передние ---- ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
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