3.Какое астрономическое открытие из перечисленных не было сделано Галилео Галиле??м с помощью простейшего телескопа? а) Обнаружение фаз у Венеры; б) обнаружение гор и кратеров на Луне; в) открытие четырех спутников у Юпитера...

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3.Какое астрономическое открытие из перечисленных не было сделано Галилео Галиле??м с помощью простейшего телескопа? а) Обнаружение фаз у Венеры; б) обнаружение гор и кратеров на Луне; в) открытие четырех спутников у Юпитера; г) обнаружение пятен на Солнце; д) обнаружение полярных шапок на Марсе.

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