Рельеф дна Атлантического океана

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Рельеф дна. Впадина Атлантического океана окаймляется шельфом, ширина которого варьируется. Шельф рассекают глубокие ущелья – подводные каньоны. Их происхождение до сих пор вызывает споры. Согласно одной теории, каньоны были прорезаны реками, когда уровень океана был ниже современного. Другая теория связывает их формирование с деятельностью мутьевых течений. Высказывалось предположение, что мутьевые течения являются основным агентом, осуществляющим отложение наносов на дне океана и что именно они прорезают подводные каньоны. Дно северной части Атлантического океана имеет сложный пересеченный рельеф, образованный сочетанием подводных хребтов, возвышенностей, котловин и ущелий. Большая часть океанического дна, с глубины примерно 60 м и до нескольких километров, покрыта тонкими илистыми отложениями темно-синего или голубовато-зеленого цвета. Относительно небольшую площадь занимают скальные выходы и участки гравийно-галечниковых и песчаных отложений, а также глубоководных красных глин. На шельфе в северной части Атлантического океана для связи Северной Америки с Северо-Западной Европой проложены телефонные и телеграфные кабели. Здесь же к области северо-атлантического шельфа приурочены районы промышленного рыболовства, относящиеся к числу наиболее продуктивных в мире. В центральной части Атлантического океана проходит, почти повторяя очертания береговых линий, огромная подводная горная цепь длиной ок. 16 тыс. км, известная под названием Срединно-Атлантического хребта. Этот хребет делит океан на две приблизительно равные части. Большая часть вершин этого подводного хребта не достигает поверхности океана и находится на глубине не менее 1,5 км. Отдельные наиболее высокие пики поднимаются над уровнем океана и образуют острова – Азорские в Северной Атлантике и Тристан-да-Кунья – в Южной. На юге хребет огибает побережье Африки и продолжается далее на север в Индийский океан. Вдоль оси Срединно-Атлантического хребта протягивается рифтовая зона.