Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10101011, 11001100, 11000111, 11110100 Сколько среди них чисел, меньших, чемBC(16)+20(8)?

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Переводим из 2ой системы счисления в 10ю. 10101011 = 171 11001100 = 204 11000111 = 199 11110100 = 244 Переводим из 16ой системы счисления в 10ю. BC = 188 Переводим из 8ой системы счисления в 10ю. 20 = 16 BC(16)+20(8) = 188+16 = 204 10101011 и 11000111 меньше BC(16)+20(8)