Скільки складів у слові окунь
Українська мова
Скільки складів у слові окунь
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2 складииииииииииииииимммии
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