147,148,150 помогите пожалуйста срочно!!!!!!

Алгебра
147,148,150 помогите пожалуйста срочно!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3а+b с 3а+b сокращаются и c тоже сокращаются = 1/4=0.5
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