С помощью ленты времени помещенные в учебнике или самостоятельно Определи В како?? веке произошли эти события обозначенные Как с помощью римских цифр

Окружающий мир
С помощью ленты времени помещенные в учебнике или самостоятельно Определи В како?? веке произошли эти события обозначенные Как с помощью римских цифр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)строительство церкви Покрова на Нерли:1165 год,XII век 2)Создание Андреем Чоховым Царь-пушки:1586г XVI век 3)Открытие Московского университета:1755г XVIII век 4)Основание Третьяковской галереи: 1856 г XIX век 5) Твоё рождение:а тут пиши год своего рождения и XXI век
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