С помощью ленты времени помещенные в учебнике или самостоятельно Определи В како?? веке произошли эти события обозначенные Как с помощью римских цифр
Окружающий мир
С помощью ленты времени помещенные в учебнике или самостоятельно Определи В како?? веке произошли эти события обозначенные Как с помощью римских цифр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)строительство церкви Покрова на Нерли:1165 год,XII век 2)Создание Андреем Чоховым Царь-пушки:1586г XVI век 3)Открытие Московского университета:1755г XVIII век 4)Основание Третьяковской галереи: 1856 г XIX век 5) Твоё рождение:а тут пиши год своего рождения и XXI век
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Полный синтаксический разбор предложения: Язык, принадлежащий народу, и речь, св??йственная определённому человеку, - далеко не одно и то же.
Английский язык
Обществознание